Yleisö buuasi nuoren Sacheen Littlefeatherin lavalta Oscar-gaalassa – elokuva-akatemia pyysi anteeksi vasta 50 vuotta myöhemmin

Oscarit on pyytänyt anteeksi Sacheen Littlefeatherilta , joka buuattiin lavalta palkintogaalassa lähes 50 vuotta sitten. Anteeksipyynnöstä kertovat muun muassa BBC (siirryt toiseen palveluun) ja NBC (siirryt toiseen palveluun) .

Littlefeather on Amerikan alkuperäiskansan edustaja, aktivisti ja näyttelijä. Hän nousi lavalle suorassa tv-lähetyksessä 26-vuotiaana vuonna 1973 Marlon Brandon puolesta ja pyynnöstä.

"Ihailemme sinua vilpittömästi"

– Rohkeutesi on jäänyt tunnistamatta liian pitkään. Pyydämme syvästi antaaksi ja ihailemme sinua vilpittömästi, kirje jatkuu.

– Me intiaanit olemme todella kärsivällisiä. On kulunut vain 50 vuotta! Meidän täytyy säilyttää huumorintajumme. Se on tapamme selviytyä, Littlefeather totesi NBC:n mukaan.