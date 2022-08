Nuorten pappi keräsi 8 keinoa, miten nuorten uupumusta voisi vähentää ilman terapiaa: "Ei käsittääkseni maksa juuri mitään"

Eläkkeellä oleva nuorten pappi Arto Köykkä on seurannut huolestuneena nuorten lisääntynyttä ahdistusta. Hän ihmettelee, miksi nyt puhutaan lähinnä oireista, eikä mietitä muutoksia koulumaailmaan ja asenteisiin.

– Ongelma on se, että mietitään, miten oireita vähennetään eikä keskitytä alkusyihin. Koko ikäluokkaa ei voi ohjata terapeutille. Pitäisi tehdä koulusta paikka, jossa voi oppia asioita, mutta myös kasvaa aikuiseksi.

Köykkä oli 40 vuotta nuorten pappina ja jäi vasta eläkkeelle Pirkkalan seurakunnasta. Hän on kehittänyt valtakunnallisesti nuorteniltoja ja rippikoulua.

– Koulujen koeviikot ovat vaikuttaneet hyvin dramaattisesti siihen, näkyykö nuoria nuortenilloissa viikolla. Tuntuu, että kotona painetaan koko vuorokautisesti koulutehtäviä. Tämä näkyy myös tilastoissa, koulu-uupumus on neljän viime vuoden aikana lisääntynyt tytöillä puolella.

Ylioppilaskirjoitusten peikko

– Joka ei käsittääkseni maksa juuri mitään. Ainakin se on paljon halvempi kuin palkata terapeutti joka niemeen, notkoon ja saarelmaan. Asenteiden muutokseen ei tarvita rahaa. Nyt on ruvettava miettimään, mitä nuorilta odotetaan.

Ylioppilaskirjoituksien paine on valtava. Vaikutelma on Köykän mukaan suorastaan pelottava.

– Jos ylioppilaskirjoituksissa ei onnistu, ajatellaan, ettei ole mahdollisuuksia. Että minusta tulee luuseri, jos en pärjää. Luultavasti se ei pidä paikkaansa, mutta se ei auta, jos nuorten kokemus on tämä. Jos he tuntevat, että yo-kirjoitukset ratkaisevat kaiken, he tuntevat näin.