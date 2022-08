Perussuomalaiset lopettaisi kaksoiskansalaisuuksien jakamisen – puolue linjasi Nato-Suomen turvallisuuspolitiikkaa

Ohjelman mukaan Suomella ei ole paluuta entisiin kahdenvälisiin suhteisiin Venäjän kanssa. Kun kauppa joskus jatkuu, turvallisuuseduista on huolehdittava entistä paremmin, puolue linjaa.

–Jos kaksoiskansalaisuuden kumoaminen kokonaan on muille puolueille poliittisesti liian hankalaa, hyvä kompromissi on rajata kaksoiskansalaisuusoikeus vain niihin ulkomaalaisiin, joiden toinen kotimaa on OECD-maa, Riikka Purra sanoi.