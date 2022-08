Aurinkosähköä asennetaan kotitalouksissa ennätystahtiin – sähkön raju hinnannousu oli Mikko Järviselle lähtölaukaus asentaa aurinkopaneelit

Hattulalainen Mikko Järvinen on jopa asentanut työkseen aurinkopaneeleja, mutta vasta sähkön hinnan raju nousu sai hänet innostumaan aurinkosähköstä.

Nyt kahdeksan aurinkopaneelia lepää piharakennuksen lappeella, joka on sopivasti etelän suuntaan. Niiden yhteenlaskettu tuotantoteho on kolme kilowattia. Ensihavaintojen perusteella ne tuottavat sähköä parhaimmillaan parin kilowatin teholla, reilut parikymmentä kilowattituntia vuorokaudessa.

Varautumista tulevaan

Mikko Järvisen nykyinen edullinen sähkösopimus on voimassa ensi vuoden toukokuuhun saakka. Aurinkopaneeleilla varaudutaan tulevaan, mahdolliseen korkeampaan sähkönhintaan.

Yhden aurinkopaneelin sähköntuotantoteho on noin 300 wattia. Uudemmissa lähennellään jo 400 wattia.

"Mahdollisuus saada rahoille tuottoa"

Hämeenlinnalainen Helena Auvinen hankki aurinkopaneelit jo kuusi vuotta sitten ympäristösyistä. Hänen mielestään omasta sähköntuotannosta on hyötyä varsinkin, jos sähkölle on taloudessa käyttöä kesällä päiväsaikaan.

– On turha lojuuttaa rahoja pankkitilillä. Tämä on yksi mahdollisuus saada rahoille tuottoa, arvioi Auvinen.

Koska Mikko Järvisellä on pätevyys asentaa aurinkosähköjärjestelmiä, hän on jo saanut kaveripiiristä tiedusteluja aurinkopaneelijärjestelmien asentamisesta. Hän toppuuttelee kysyjiä omilla kiireillään.

– Muutama kaveri on todella kiinnostunut. Tällä hetkellä paneeleita saa hyvin, mutta inverttereiden kanssa on toisin. Niitä tulee tukkureille ehkä tämän kuun aikana, jos tulee, kertoo Järvinen.

Asennusmäärät ovat huikeassa nousussa

Kiinnostus sähkön pientuontantoon on huomattu verkkoyhtiöissä. Monilla alueilla aurinkopaneeleita on liitetty tänä vuonna sähköntuotantoon jo enemmän kuin koko viime vuonna.

Lahti Energian alueella on tähän mennessä asennettu yli 280 aurinkosähköjärjestelmää, kun koko viime vuoden määrä oli 170. Suomen suurin sähköverkkoyhtiö Caruna kertoo aurinkosähköjärjestelmien määrän kolminkertaistuneen kolmessa vuodessa.

Helen sähköverkon alueella aurinkosähköjärjestelmiä asennettiin tammi-kesäkuussa 151, joka on liki kaksinkertainen määrä viime vuoteen verrattuna. Tämän vuoden aikana asennettu lisäteho riittää reilun tuhannen kerrostaloasunnon tarpeisiin, kertoo palvelujohtaja Jouni Lehtinen .

– Tässä näkyy varmasti ihmisten ympäristötietoisuus, halutaan tuottaa puhdasta energiaa. Toisaalta sähkön hinta on kohonnut, joten omaa sähköntuotantoa halutaan lisätä.

Elenian verkkoalueella Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla on lähes 9 000 aurinkosähköjärjestelmää. Niiden yhteenlaskettu sähköteho on melkein 70 megawattia. Yhden järjestelmän keskimääräinen teho on vajaat kahdeksan kilowattia.