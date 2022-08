Suomalaiskeksintö voi muuttaa valtaosan maailman muovijätteestä vaikka ruokapakkauksiksi

Näin lupailee tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun) Teknologian tutkimuskeskus VTT, joka on kehittänyt uuden Olefy-teknologian. Taustalla on 40 vuoden tutkimusurakka, ja teknologialle on haettu kahdeksaa patenttia. Nyt alkaa kaupallistaminen, jota tekee VTT:ltä ponnistava Olefy Technologies.