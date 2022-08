Käyttöhuoneet eivät saa kannatusta 20 vuotta huumeita käyttäneeltä Tuomas Ketolalta: "Mentiin vain lähimpään kauppakeskukseen tai kaverille"

Porilainen Tuomas Ketola on seurannut huumeiden käyttöhuoneista käytävää keskustelua kiinnostuneena.

Ketolan oma huumeidenkäyttö kesti parikymmentä vuotta. Hän on ollut kuivilla kolme vuotta.

"Rattijuopoillekin omat kaistat"

Tuomas Ketola on eri mieltä.

– Suomessa suurin osa piikittää buprenorfiinia ja käyttää sitten vielä rauhoittavia lääkkeitä. Mahdollinen yliannostus voi tulla vasta tuntien päästä, jolloin käyttäjä on jo poistunut käyttötilasta, Ketola selittää.

Neuvonta ja puhtaat välineet hyvä asia

Lissu on Sininauhasäätiön ylläpitämä matalan kynnyksen kohtaamispaikka, jonne saa tulla päihtyneenä. Ketola on ollut mukana perustamassa Lissua ja on edelleen aktiivisesti sen toiminnassa mukana.