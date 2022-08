Saamelaiskäräjien varapuheenjohtaja vapautui kalastusrikkomussyytteistä: Rajoitukset ristiriidassa saamelaisten perusoikeuksien kanssa

Lapin käräjäoikeus on hylännyt syytteet luvattomista kalastusrikkomuksista, jotka ovat tapahtuneet Inarissa vuoden 2020 kesällä ja Utsjoella kesällä vuonna 2018. Käräjäoikeus antoi viime viikon perjantaina 12.8. kaksi tuomiota kalastusrikkomustapauksista.

Inarissa syytteen saanut mies oli saamelaiskäräjien varapuheenjohtaja

Perjantaina annetussa tuomiossa syyte hylättiin. Päätöstä perustellaan sillä, että kalastusrajoitus on ristiriidassa saamelaisille turvattujen kulttuurillisten perusoikeuksien kanssa.

Leo Aikio vaati vastauksessaan käräjäoikeudelle syytteiden hylkäämistä sillä perusteella, että hän on paikallisena saamelaisena kalastanut perinteisillä paikoilla ja että perustuslaissa on turvattu hänelle oikeus harjoittaa omaa kulttuuriaan.

Syytettynä ollut utsjokelaismies saa verkkonsa takaisin

Ensimmäisen asian osalta Lapin käräjäoikeus totesi kesäkuussa, että syyteoikeus oli vanhentunut. Toisesta ja kolmannesta tapauksesta syytteet hylättiin perjantaina. Käräjäoikeus perustelee tuomiota sillä, että kalastuksen rajoittaminen Tenon sivujoissa on ristiriidassa saamelaisten kulttuurillisia perusoikeuksia turvaavan perustuslain kanssa.

Tuomiossa sanotaan, että mieheltä takavarikoitu verkko pitää palauttaa hänelle ja että valtio on velvollinen korvaamaan miehen oikeudenkäyntikulut.

Leo Aikio haluaa turvata saamelaisten oikeudet ja kulttuurin jatkumisen

– Minulla oli vahva usko, että jossakin vaiheessa saamelaisten oikeudet kulttuuriin ja sen harjoittamiseen pitää ottaa tosissaan näillä alueilla. Se on sivuutettu aika tehokkaasti päätöksenteossa. Nyt tuli päätös, että ollaan oikealla tiellä ja että ajatukset ovat olleet oikeita.

– Tämä on kulttuuria, jota olen harjoittanut lapsesta asti. Aina on elokuun pimeinä iltoina lähdetty joelle. Kun olosuhteet ja kelit ovat olleet sopivat, on lähdetty taimenta tavoittelemaan. Tätä jatketaan tulevaisuudessakin.