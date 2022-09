Tässä 11 kiinnostavaa kirjaa, joihin kannattaa tarttua tänä syksynä – tarinoita eroista, sepittämisen mahdista ja kostosta

Kirjasyksy on jo vauhdissa. Kirjallisuustoimittaja Miia Gustafsson poimi runsaasta tarjonnasta muutamia tärppejä, joihin kannattaa tutustua. Jutun lopussa voit kertoa myös omat vinkkisi.

Tommi Kinnunen: Pimeät kuut (WSOY)

Tommi Kinnusen romaanit ovat aina odotettuja. Turussa asuva kirjailija kirjoitti itsensä kotimaisen kirjallisuuden kaanoniin heti esikoisromaanillaan Neljäntienristeys vuonna 2014.

Syyskuun alussa ilmestyvä Pimeät kuut on Kinnusen viides romaani.

Uusin romaani sijoittuu 1940-luvun loppupuolelle sotien jälkeiseen aikaan, ja se kertoo opettajasta syrjäisellä kyläkoululla. Pienen koulun valtava työtaakka on uuvuttaa opettajan. Aihepiiri on Kinnuselle tuttu, sillä hän on myös itse opettaja ja kertonut julkisesti työuupumuksestaan.

Jälleen kerran Kinnunen kirjoittaa (Areenan audio) naisten näkökulmasta, jossa hän on hyvin taitava. Kinnusella on kyky kuvata sielukkaasti henkilöidensä ajatusmaailmaa ja tunteita.

Kinnusen aiemmista romaaneista peräti kolme on ollut Finlandia-palkintoehdokkaana.

Riikka Pulkkinen: Lumo (Otava)

Riikka Pulkkisen uuden romaanin lähtökohta on kuolema. 17-vuotias tyttö löydetään kuolleena kotitalonsa pihalta. Kyseessä ei kuitenkaan ole rikosromaani, vaan monisyinen kertomus, jossa pohditaan kertomuksellisuutta, muistamista ja sepittämisen mahtia.

Riikka Pulkkinen on kuulunut kiinnostavien kotimaisten kirjailijoiden kärkikaartiin heti esikoisromaanistaan lähtien, joka julkaistiin vuonna 2006. Finlandia-ehdokkuuteen hän ylsi toisella romaanillaan Totta. Kaikkiaan hän on julkaissut kuusi romaania.

Lumo on Riikka Pulkkisen seitsemäs teos. Kuva: Nella Nuora / Yle

Kari Hotakainen: Opetuslapsi (Siltala)

Kari Hotakaisella on aihetta juhlaan. Hänen ensimmäinen runokokoelmansa julkaistiin 40 vuotta sitten. Sittemmin Hotakaisesta on tullut yksi pidetyimmistä suomalaiskirjailijoista.

Juhlavuoden romaani on synkkä tykitys Hotakais-tyyliin. Päähenkilö Maria on katkera ja pettynyt elämäänsä. Hän ryhtyy mittaviin kostotoimiin, koska haluaa tehdä tilit selviksi menneisyytensä kanssa ja aloittaa alusta, puhtaalta pöydältä. Ylilyönneiltäkään ei vältytä, sillä Mariaa riivaa vahva missio. Teksti on pohdintaa yltäkylläisestä, keskiluokkaisesta elämäntyylistä, jonka seurauksista jo kärsimme.

Kari Hotakainen voitti Finlandia-palkinnon ja Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon romaanillaan Juoksuhaudantie, joka julkaistiin vuonna 2003.

Kuuntele, mitä Kari Hotakainen kertoo uudesta kirjastaan Kulttuuriykkösessä.

Kari Hotakaisen ensimmäisen runokokoelman julkaisusta on 40 vuotta. Kuva: Derrick Frilund / Yle

Hanya Yanagihara: Paratiisiin (Tammi)

Yhdysvaltalaiskirjailija Hanya Yanagiharan edellinen suomennos Pieni elämä herätti kiinnostusta pienessä piirissä, ja kirjailija jopa vieraili Suomessa viisi vuotta sitten. Tiiliskiviromaani teki uuden tulemisen vuonna 2019 hieman yllättävällä tavalla. Jääkiekkomaalivahti Kevin Lankinen kertoi lukevansa kyseistä romaania, ja sen jälkeen kirja keikkuikin myyntilistoilla ja oli kirjastojen kysytyimpiä teoksia.

Myös Yanagiharan uusin suomennos on yli 900-sivuinen. Romaani vaikuttaa runsaudensarvelta, sillä siinä käydään läpi kolme vuosisataa. Teos on läpileikkaus amerikkalaisesta yhteiskunnasta, ja se tarjoaa myös vaihtoehtoisia kehityskulkuja.

Hanya Yanagiharan Paratiisiin (suom. Arto Schroderus) ilmestyi Yhdysvalloissa tämän vuoden alussa.

Salla Simukka: Tästä kaikki alkaa (Tammi)

Salla Simukka tunnetaan ennen kaikkea young adult -kirjailijana eli hänen kirjansa sopivat ennen kaikkea nuorille aikuisille. Hänen Lumikki-trilogiansa on ollut valtaisa menestys, etenkin ulkomailla. Sen käännösoikeudet on myyty yli 50 maahan.

Nyt on vuorossa uusi aluevaltaus, sillä Tästä kaikki alkaa on Simukan ensimmäinen aikuisille suunnattu romaani. Se kertoo parisuhteen päättymisestä, mutta tarinaan sekoittuu myös vanhoja kauhutarinoita. Vääristynyt todellisuus vie päähenkilön syvälle menneisyyteen. Pienoisromaani on sekoitus kauhua ja ihmissuhdeproosaa.

Tampereella asuva Simukka on kirjoittanut tai ollut mukana kirjoittamassa noin 20:tä kirjaa. Lisäksi hän on suomentanut useita teoksia.

Hanna Brotherus: Henkeni edestä (WSOY)

Tanssijana ja koreografina tunnetun Hanna Brotheruksen viime vuonna ilmestynyt esikoisteos Ainoa kotini, oli vuoden suosituimpia kirjoja. Omakohtainen ja varsin rehellinen teos ihastutti laajasti lukijoita.

Henkeni edestä vaikuttaa jatkavan samalla tyylillä. Se kertoo neljän lapsen äidistä, joka on tehnyt taiteellista uraa. Kuten esikoisessa, tässäkin käsitellään kehollisuutta ja ikääntymistä.

Hanna Brotherus (Yle Areena audio) on kuitenkin korostanut, että kirjoittaa fiktiota, vaikka omakohtaisuus on vahvasti esillä.

Hanna Brotherus ammentaa kirjoihinsa paljon omasta elämästään . Kuva: Hilma Toivonen / Yle

Annie Ernaux: Isästä/Äidistä (Gummerus)

Annie Ernaux on Ranskan merkittävimpiä nykykirjailijoita ja hänen nimensä väikkyy jopa Nobel-veikkauksissa.

Isästä/Äidistä (suom. Lotta Toivanen) on julkaistu Ranskassa kahtena eri niteenä, mutta Suomessa teokset on niputettu samoihin kansiin.

Kirja on omaelämäkerrallinen ja kertoo kirjailijan suhteesta vanhempiinsa. Isän oli hankala sulattaa tyttärensä nousua maan sivistyneistöön. Suhde äitiin oli puolestaan tiivis ja vaikea. Äidin menehdyttyä Alzheimerin tautiin kirjailija pyrkii luomaan kokonaiskuvaa äidistään.

Viime vuonna suomeksi ilmestynyt omaelämäkerrallinen Vuodet ihastutti tarkkanäköisellä yhteiskuntakuvauksellaan.

Riitta Jalonen: Omat kuvat (Tammi)

Riitta Jalosella on kyky kirjoittaa kauniisti ja kirkkaasti. Omat kuvat on jo hänen 14. romaaninsa. Kirjailija on antanut ymmärtää, että se on myös ehkä hänen viimeisensä.

Omat kuvat kertoo kirjoittamisen pakosta ja pureutuu tarinoiden syntyyn.

Romaanissa kirjailija muistelee välähdyksenomaisesti elämäänsä ja pohtii ennen kaikkea sitä, mitkä seikat ovat vaikuttaneet hänen teoksiinsa. Kirjassa käydään läpi monia tuttuja henkilöhahmoja Jalosen aiemmista teoksista.

Jalonen on kirjoittanut myös useita lastenkirjoja, joista Tyttö ja naakkapuu on palkittu Junior-Finlandialla.

Riitta Jalosen uusi romaani on omaelämäkerrallinen. Kuva: Katriina Laine / Yle

Ulla-Lena Lundberg: Liekinkantajat (Teos)

Tätä on odotettu. Kymmenen vuoden tauon jälkeen Ulla-Lena Lundberg on jälleen ajankohtainen uudella romaanillaan. Edellinen romaani Jää voitti Finlandia-palkinnon vuonna 2012. Lukijoiden rakastamaa teosta myytiin poikkeuksellisen paljon.

Liekinkantajat (suom. Leena Vallisaari) ilmestyy ruotsiksi nimellä Lyser och lågor (Förlaget M).

Kirjan keskiössä ovat kansanopisto, koulutus ja sivistys. Tarinaa kerrotaan kuitenkin kolmen pariskunnan kautta kolmen sukupolven ajan. Aikaperiodi ulottuu 1800-luvulta Vaasan palosta aina 1900-luvun alkuun ja sisällissotaan.

75-vuotias Ulla-Lena Lundberg on tehnyt pitkän uran ja julkaissut lukemattomia romaaneja ja matkakertomuksia.

Eeva Turunen: Sivistynyt ja miellyttävä ihminen (Siltala)

Eeva Turunen voitti edellisellä romaanillaan Neiti U muistelee niin sanottua ihmissuhdehistoriaansa Helsingin Sanomien esikoisteokselle myönnettävän palkinnon.

Esikoisromaani oli hyvin omintakeinen ja tyylillisesti kokeileva. Siksi syyskuussa ilmestyvältä romaanilta voi odottaa paljon.

Turunen on ammatiltaan myös arkkitehti, ja uudessa kirjassa kertoja on, yllätys yllätys, arkkitehti. Mitään autofiktiota ei ole tiedossa, sillä Turusen teksti laukkaa todennäköisesti aivan omassa sfäärissään.

Eeva Turunen voitti esikoisellaan Helsingin sanomien kirjallisuuspalkinnon vuonna 2018. Kuva: Laura Malmivaara

Richard Powers: Hämmästys (Gummerus)

Yhdysvaltalainen Richard Powers on pitkän uran tehnyt kirjailija, jota on myös suomennettu, mutta suuren yleisön tietoisuuteen hän nousi vasta viime vuonna romaanillaan Ikipuut.

Tuoreessa romaanissa jatkuu sama ekologinen teema. Ikipuissa tarinaa kuljettivat tavallaan puut, kun taas Hämmästys ( suom. Antero Tiittula) kurottelee myös tieteen suuntaan. Luontokatastrofin lisäksi kirjan teemana ovat perhesuhteet.

Kuuntele Kulttuuriykkönen, jossa syksyn kiinnostavimmista kirjoista ovat keskustelemassa Kirsin kirjanurkka -blogin Kirsi Hietanen, Yle Areenan Lukupiiri Tulusto & Kylmälän toimittaja Pietari Kylmälä ja Ylen uutisten kirjallisuustoimittaja Miia Gustafsson.