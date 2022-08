Savolaisten pikkukuntien on pakko alkaa miettiä palvelujaan ikäihmisten kannalta – 20 vuoden kuluttua joka kolmas asukas on yli 75-vuotias

72-vuotias Seija Paananen on päättänyt, mitä hän tekee, kun ei jaksa asua enää tilallaan. Ajatuksena on muuttaa kerrostaloon, jossa on tarjolla myös palveluja omillaan asuvalle ikääntyneelle. Jos sopivaa asuintaloa ei löydy kotikunnasta Suonenjoelta, on Paananen valmis muuttamaan esimerkiksi Kuopioon.

Yhteisöllinen asuminen sopivien palveluiden äärellä on yksi kuuden savolaiskunnan hankkeen visioista. Yhdessä ikääntyneiden ja heidän omaistensa kanssa kasattiin kaikkiaan 13 toimenpide-ehdotusta yli 75-vuotiaiden elämän tukemiseksi.

Tavoitteena on, ettei ikäihmisen matka kulkisi kotoa suoraan tehostettuun palveluasumiseen vaan välissä olisi vielä muita asumisratkaisuja tai sopivia tukimuotoja kotiin.

Nimenomaan näiden kuuden kunnan alueella asiaan on tartuttava nopeasti, koska yli 75-vuotiaiden osuus alueen asukkaista kasvaa nopeammin kuin muualla Pohjois-Savossa. Kunnat ovat Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi ja Keitele.

Tällä hetkellä näiden kuntien asukkaista joka kuudes on yli 75-vuotias. Ensi vuosikymmenellä rajapyykin ylittää joka neljäs asukas. 20-vuoden kuluttua osassa näistä kunnista joka kolmas asukas on yli 75-vuotias.

– Tilanne näkyy jo nyt kaupan kassalla, ja yli 75-vuotiaiden määrä vain kasvaa, joten tämä muutos todellakin täytyy ottaa huomioon, sanoo hankkeen suunnittelija Kimmo Salo.

Ennen taimistoa Seija Paananen työskenteli luontaistuotealalla, viimeisimpänä toimitusjohtajana. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Tilanne on erilainen kuin maakunnan keskuskaupungissa

Hankkeessa kasattuja toimenpide-ehdotuksia esitellään vielä syksyn aikana kuntien päättäjille. Ne käsittelevät muun muassa päätöksentekoa, ikääntyneiden konkreettista auttamista ja neuvontaa.

Alueen ikääntyneille on ominaista, että heistä moni asuu syrjäkylillä omistamassaan kiinteistössä. Osa on tilallisia.

– Tilannetta täytyy katsoa erilaisin silmin kuin Kuopion torin laidassa, Salo toteaa.

Kimmo Salo ja Eija Kaipainen esittelevät hankkeen tuloksia kuntien päättäjille syksyn aikana. Kuva: Marianne Mattila / Yle

70 prosenttia alueen yli 75-vuotiasta ei ole pitkäaikaisten ja säännöllisten sote-palveluiden piirissä.

– Tämän joukon toimintakyvyn säilymistä kuntien pitäisi tukea, Salo sanoo.

Hankkeen loppulausumassa käytetään termiä ikäystävällisyys.

– Kunnassa täytyy käydä strateginen arvokeskustelu ikäystävällisyyden vahvistamisesta kunnissa, projektipäällikkö Eija Kaipainen sanoo.

Vesannon valtuustoon yhteislistalta valittu Kimmo Salo pelkää, että käytännön konkreettiset teot jäävät ohuiksi ilman yhtenäistä poliittista näkemystä ja tavoitetta.

Muutto edessä, kun ruohonleikkuukin on liian raskasta

Suonenjoen Kärkkäälässä taimistoa pitänyt Paananen lopettaa yrittämisen tämän vuoden loppuun mennessä. Hän uskoo asuvansa tilalla vielä muutamia vuosia, mutta mielessä on jo hetki, jolloin on aika siirtyä helpompiin olosuhteisiin. Paikka on 18 kilometrin päässä Suonenjoen keskustasta.

– Myyn tilan siinä vaiheessa, kun en jaksa enää leikata ruohoa itse, Paananen kertoo.

Nyt hän ostaa apua muun muassa polttopuiden tekemiseen ja tilan traktoritöihin.

Paanasen koti on keskellä idyllistä maaseutua Suonenjoen Kärkkäälässä 18 kilometrin päässä keskustasta. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Paananen on aktiivinen toimija kylällä. Hän on muun muassa kyläyhdistyksen puheenjohtaja. Hänen tavoitteenaan on herätellä henkiin vanhan ajan naapuriapua. Nykyään ei enää kyläillä naapureiden luona ja siksi avuntarve jää piiloon.

– Uskallettaisiinpa käydä naapurissa ilman, että varmistellaan vierailun sopivuutta etukäteen soittamalla, Paananen sanoo.

Toimenpide-ehdotukset: Ikäystävällisyys kuntastrategiaan Arviointi päätöksien vaikutuksesta ikäihmisen näkökulmasta Selkeä sähköinen palveluhakemisto Tiedon lisääminen kansalaisopiston kurssien ja luentosarjojen kautta Liikkuva neuvontapalvelu Matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja kylille Kyläkummi auttamaan harrasteiden, aktiviteettien ja yhdessä tekemisen pariin Kunnat vahvistamaan ikääntyvien varautumista, edistämään esteettömyyttä ja kehittämään kotiin tuotavia palveluita Yhteisiksi kokoontumis- ja harrastetiloiksi sopivien tilojen kartoitus Yhteisöllisen asumisen uusien ratkaisujen kehittäminen ja suunnittelu Esteettömyyden huomiointi julkisissa paikoissa Säännölliset esteettömyys ja turvallisuuskävelyt Kumppanuuspöytätoiminta, jossa mukana myös ikääntyneitä kuntalaisia

