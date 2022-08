Vasemmistoliitto vaatii elinkustannusten nousun korvausten suuntaamista erityisesti pienituloisille: "Tuloveroalesta hyötyisivät eniten varakkaimmat"

Tampereella kokoontunut vasemmistoliiton ministeriryhmä vaatii, että tulevassa budjettiriihessä tehtävien päätösten on hyödytettävä kaikkein pienituloisimpia.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson linjasi, ettähallituksen loppukauden tärkeimpiä tehtäviä on tukea suomalaisia läpi tulevan talven elinkustannusten noustessa.

– Tämä hallitus on sitoutunut tekemään sosiaalisesti oikeudenmukaista politiikkaa. Nyt on aika näyttää ihmisille, että tämä tavoite on yksi keskeisimmistä tätä hallituskokoonpanoa yhdistävistä asioista, Andersson korosti ministeriryhmän kokouksen tiedotustilaisuudessa.