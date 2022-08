Mäntyharjun koulukyytiongelmat saivat tunteet leimahtamaan: "Keskustelu on vaarassa muuttua huutamiseksi ja härväämiseksi", sanoo poliisi

Konstaapeli Reinikaisen viesti 15.8.2022

Poliisin ajatuksia Mäntyharjun koulukyytikeskusteluun.

On täysin ymmärrettävää, että koulukyydit puhuttavat kuntalalsia ja harmitus on varmasti suuri, kun kyydityksissä on ollut ongelmia.

Eri osapuolet varmasti tekevät parhaansa että tilanne normalisoituisi. Tärkeintä on, että lapset pääsevät turvallisesti kouluun ja takaisin kotiin.

Keskustelussa kannattaa kuitenkin muistaa pidättäytyminen tosiasioissa ja olla loukkaamatta henkilöitä yksilöinä. Pahimmillaan se voi johtaa kunnianloukkaus tai muihin rikoksiin ja se ei ole loppujen lopuksi kenenkään etu.

Siis asiallista ja kehittävää keskustelua ketään henkilötasolla loukkamatta. Palautteen antamiseen on jo ilmoitetut keinot ja kanavat. Niitä kannattaa käyttää.

Konstaapeli Reinikainen

Itä-Suomen poliisi