Arkeologi leikki lapsena juoksuhaudoissa, mutta 20 vuotta sitten Saksasta ei puhuttu – vasta nyt aika on kypsä tutkia saksalaisten liikkeitä Suomessa

Utin lentokentän sota-ajan juoksuhaudat ja sirpalesuojat pääsivät kartalle – arkeologi: “Niillä on hyvinkin suuri merkitys”

Vain pieni osa toisen maailmansodan aikaisista rakennelmista on kartoitettu Suomessa. Varsinkin saksalaiskohteet ovat saaneet vähän huomiota. Teemu Väisänen kiertää lentokenttiä ja kartoittaa sota-ajan löydöksiä.

Helikopteri pörrää yläpuolella, kun arkeologi Teemu Väisänen kulkee metsässä puhelin kädessään. Hän katsoo puhelimen kartasta, minne päin hänen tulee suunnata. Tällä kertaa myös paikallinen liikkuja on antanut vinkkejä sijainnista.

Hetken kuluttua Väisänen löytääkin etsimänsä: hevosenkengän muotoisen maavallin.

– Tässä edessämme on sodan aikainen sirpalesuoja. Lentokentän pommitusten varalta lentokoneita hajautettiin näiden suojiin, Väisänen sanoo.

Väisänen kartoitti viime viikolla ilmailuun liittyvät toisen maailmansodan aikaiset rakenteet Kouvolassa sijaitsevalla Utin lentokentällä. Kymmenet rakenteet, kuten sirpalesuojat ja juoksuhaudat, pääsivät kartalle.

– Kierrän täällä läpi sotahistoriallisia kohteita ja otan niistä koordinaattipisteet ja valokuvat. Dokumentoin kohteet rekistereihin, jotta tulevaisuudessa tiedetään, mitä täältä lentokentän ympäristöstä löytyy.

Teemu Väisänen kartoitti Utin lentokentän ilmailuun liittyvien toisen maailmansodan aikaisten rakenteiden lisäksi kentällä sijaitsevat muut suuremmat sota-ajan rakenteet. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Lentokenttiä tutkittu vähän

Utin lentokentän sota-ajan kohteet löytyvät kartoituksen ansiosta tulevaisuudessa Museoviraston ylläpitämästä kartasta. Näin kartoituksen tuloksia voivat hyödyntää niin viranomaiset, tutkijat kuin alueen historiasta kiinnostuneet kansalaisetkin.

– Tärkeintä on se, että saamme tiedon, missä säilyneitä sota-ajan rakenteita on. Jos vaikka alueelle suunnitellaan joskus maankäyttöä, voimme miettiä, mitä kohteita haluamme tai voimme säilyttää tuleville sukupolville.

Aikaisemmin vain murto-osa Utin sota-ajan rakenteista oli paikannettu. Pienimuotoinen kartoitus oli tehty sen takia, että Uttiin on toivottu lääkintähelikopterin sijoittamista. Kartoituksen tuloksena todettiin, ettei kopteri uhkaa sota-ajan kohteita.

Lentokentillä ei kuitenkaan yleensä kartoiteta toisen maailmansodan aikaisia rakenteita. Syitä siihen, miksi sota-ajan rakenteet ovat jääneet vähemmälle huomiolle, on useampia.

– Sota-ajan kohteet eivät ole muinaisjäännöksiä, joten niitä ei ole kauhean pitkään huomioitu arkeologisissa maastoinventoinneissa. Lentokenttiä ylipäätään on tutkittu yllättävän vähän. Yleensä sota-ajan tutkimus keskittyy rintamalle.

Teemu Väisänen kertoo, ettei Utissa näillä näkymin järjestetä arkeologisia kaivauksia. Kaivaukset voivat tulla tarpeen, jos historiallisia kohteita sijaitseva alue haluttaisiin ottaa käyttöön. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Saksa on herkkä aihe

Väisänen tekee väitöskirjaa Turun yliopistoon. Väitöskirja liittyy Suomen lentokenttiin, jotka olivat toisen maailmansodan aikana saksalaisten käytössä.

Utti toimi sota-aikana pääosin suomalaisten lentokenttänä, mutta kentällä näki myös saksalaisia. He kävivät Utissa muun muassa tankkaamassa.

Väisänen kertoo, että saksalaisten käyttämiä tiloja on tutkittu vain vähän. Yksi syy tähän on se, että saksalaisten kanssa tehty yhteistyö toisen maailmansodan aikana on ollut suomalaisille herkkä aihe. Tilanne on kuitenkin alkanut muuttua.

– Teen osan tutkimuksestani haastattelujen kautta. Olen saanut myönteisen vastaanoton ja paljon innokkaita haastateltavia. Kuitenkin kollegat ovat kertoneet, että vielä parikymmentä vuotta sitten tilanne oli toinen.

Haastatteluja on helpompi tehdä uuden sukupolven myötä, Väisänen arvioi. Nykyisillä haastateltavilla on erilainen suhde sota-aikaan, koska he olivat sen aikana lapsia.

– He eivät ehkä koe samalla tavalla vaikeita tunteita saksalaisten kanssa tehdystä yhteistyöstä, mitä vanhempi väki on saattanut tuntea.

Utin lentokentältä löytyvä sirpalesuoja on peittynyt sammaleeseen. Arkeologi Teemu Väisänen kertoo, että vallin päältä on ajettu mönkijällä ja osa vallista on musertunut ajan saatossa. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Keinu taistelukaivannossa

Utin lentokentän kartoituksen jälkeen Väisänen jatkaa matkaansa toisille lentokentille. Myös niissä hän kartoittaa toisen maailmansodan aikaisia ilmailuun liittyviä rakenteita.

Lisäksi Väisänen kerää ihmisten tarinoita sotahistoriallisiin kohteisiin liittyen (siirryt toiseen palveluun). Sekä sota-ajan että sen jälkeen koetut muistot ovat tervetulleita.

– Olemme saaneet jo toistasataa kertomusta arkistojen kätköihin. En vielä tässä vaiheessa tiedä, mitä sieltä löytyy juuri Uttiin liittyen, mutta toivottavasti Utin alueella palvellut henkilöstö on kertonut kokemuksiaan kohteesta.

Väisäsellä itselläänkin on tarinoita ja muistoja sota-ajan rakennelmiin liittyen. Kiinnostus koko aiheeseen heräsi lapsuuden leikeistä juoksuhaudoissa.

Samanlaisia tarinoita hän on kuullut muiltakin. Hylättyjä sota-ajan kohteita on otettu epävirallisesti käyttöön, etenkin lasten leikkeihin.

– On keinuja, jotka on asetettu taistelukaivantoihin. Yhdestä paikasta oli tehty ilma-aseiden ammuntapaikka. Tämä kertoo, että vaikka nämä kohteet ovat hylättyjä, niillä on ollut moninainen käyttöhistoria myös sota-ajan jälkeen.

