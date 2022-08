Kylmempi suihku ja sisäilma kannattavat kohta varmemmin kuin koskaan – Kokeile Ylen laskurilla, paljonko sinäkin voit leikata sähkölaskustasi

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Sähkön hinta on noussut loppukesällä vauhdilla, mutta silti sähkömarkkinat ennakoivat, että marraskuussa alkaa vielä kovempi tahti.

Ensi joulukuussa sähkö maksaa yli 56 senttiä kilowattitunnilta. Se on kaksinkertainen hinta verrattuna viime vuoden joulukuuhun – jolloin hintojen rakettimainen nousu oli jo kuuma puheenaihe.

Jutun lopussa oleva grafiikka näyttää, miten hinta on kehittynyt viime vuosina ja miltä tuleva hintakehitys näyttää ensi kesään saakka.

Laskelmassa on käytetty futuurien elokuussa ennakoimaa hintaa Suomeen joulukuuksi 2022, noin 57 senttiä. On mahdollista, että hinta on yksittäisinä tunteina tai päivinä moninkertainen.