Suomi ei ole ainoa, joka tukee kannattamatonta lentoliikennettä – Ruotsissa tukea on jaettu pitkään, ja nyt mietitään jo lentojen korvaamista junilla

Suomessa valtio on kilpailuttamassa viittä eri lentoreittiä, jotka Finnair on lakkauttanut kannattamattomina.

Jo aiemmin valtio on tukenut osin Savonlinnan-reittiä, mutta muuten lentojen tukeminen on meillä vielä uusi, koronan tuoma ilmiö. Nytkin tarkoituksena on, että reitit muuttuisivat taas kannattaviksi eikä tuki muuttuisi pysyväksi.