16-vuotias poika sai hengenvaarallisen verenmyrkytyksen, äidin mukaan syynä on Apotti-järjestelmän ongelma – HUS kiistää yhteyden

Leena ei esiinny jutussa oikealla nimellään asian arkaluontoisuuden ja keskeneräisen valitusprosessin vuoksi. Yle on tutustunut tapaukseen liittyviin asiakirjoihin ja tarkastanut niiden perusteella tapauksen keskeiset yksityiskohdat.

Taustalla pitkäaikainen sairaus

Leenan poika on sairastanut geenivirheestä johtuvaa vakava-asteista perinnöllistä verisairautta. Sairaus aiheuttaa vaikean anemian kaltaisia oireita ja muita terveyttä rapauttavia muutoksia elimistössä.

Leena on valittanut tapauksesta sekä Uuden lastensairaalan syöpä-, veri- ja elinsiirto-osaston lääkäreille että Potilasvakuutuskeskukseen. HUS on jo antanut tapauksesta oman vastineensa, potilasvahinkolautakunnan käsittely on vielä kesken.