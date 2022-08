Analyysi: Suomen viisumilinjaus ei horjuta Putinia, mutta se lähettää Venäjälle moraalisen viestin

Vaikutus jää vähäiseksi, jos EU ei innostu mukaan

Noin sadallatuhannella venäläisellä on voimassa oleva viisumi Suomeen, eikä niitä peruta. Suurin osa niistä on vuosia voimassa olevia monikertaviisumeja, joilla Suomeen voi tulla useaan kertaan.

Esimerkiksi Euroopan mahtimaa Saksa on jo linjannut, että pakotteet tulee kohdistaa Putinin hallintoon, eikä tavallisiin venäläisiin. Liittokansleri on painottanut, että hyökkäys Ukrainaan on nimenomaan "Putinin sota."