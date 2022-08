Venäjän tukikohdassa räjähti jälleen Krimillä, mutta tekijästä ei ole varmuutta – Ukrainan hallinnolta vihjailevia lausuntoja

Venäjän vuonna 2014 valtaaman Krimin kuvernööri Sergei Aksinov kertoo, että asukkaat on evakuoitu läheltä Maiskesta ja läheisestä Azovsken kylästä. Venäjän puolustusministeriön mukaan räjähdysten aiheuttama tulipalo vaurioitti voimalaitosta, sähköjohtoja, rautatiekiskoja sekä joitakin kerrostaloja.

Ukraina ei myönnä eikä kiellä

Ukraina ei ole myöntänyt tai kieltänyt iskeneensä Krimille. Nimettömänä pysytellyt Ukrainan hallinnon lähde kertoo sanomalehti New York Timesille (siirryt toiseen palveluun) , että iskun takana olisivat Ukrainan erikoisjoukot.

– Muistutus: Tavallisen maan Krimissä on kyse Mustastamerestä, vuorista, virkistyksestä ja turismista, Podoljak kirjoittaa.

– Venäläisten miehittämässä Krimissä on kyse varastoräjähdyksistä sekä korkeasta kuolemanriskistä tunkeutujille ja varkaille.

Myös Ukrainan presidentin kansliapäällikkö Andrii Yermak kirjoittaa Telegram-kanavallaan (siirryt toiseen palveluun) , että "operaatio demilitarisointi" jatkuu, kunnes miehitys Ukrainan alueilla on päättynyt.

Krimin niemimaalla on sekä strateginen että symbolinen merkitys Ukrainalle ja Venäjälle. Venäjä on vaatinut Ukrainaa tunnustamaan Krimin osaksi Venäjää, kun taas Ukraina on kertonut tavoittelevansa alueen palauttamista itselleen.