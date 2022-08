"Every hustler matters", toitotti William Ruton vaalikampanja – räjähdysherkän Kenian uusi presidentti on entinen kanakauppias ja pärjäilijä

Kenialla on pitkä perinne vaaleihin liittyvistä väkivaltaisuuksista, ja nytkin tilanne on räjähdysherkkä.

Kanakauppias tienvarresta

Kenian uudeksi presidentiksi julistettu William Ruto on harras uskovainen ja lähtöisin köyhistä oloista Länsi-Keniasta. Hän sai ensimmäiset kenkänsä 15-vuotiaana ja aloitti työuransa myymällä eläviä kanoja tienvarressa.

Kuva: EPA-EFE/All Over Press

William Ruto on yksi Kenian suurimmista maissinviljelijöistä. Sen lisäksi hän omistaa muun muassa kaksi hotellia, helikoptereja ja 200 000 kanan munatilan.

Jokainen pärjäilijä on arvokas

Ruton vaalilause oli Every hustler matters. Hustler-sanalla hän viittaa Kenian epävirallisen talouden parissa sinnitteleviin ihmisiin, jotka hankkivat elantonsa pieninä paloina kadunvarsien myyntikojuilla ja pikkupajoissa. Suurimmalla osalla heistä ei ole virallisia toimilupia, eivätkä he siksi myöskään kartuta verotuloja valtion kassaan.

Hustler-sanalle on vaikea keksiä suomalaista käännöstä, mutta toimiva voisi olla Suomen Kenian-suurlähettilään Pirkka Tapiolan ehdotus "pärjäilijä".

Toimeentulonsa kanssa kamppailevien kenialaisten on pakko keksiä aina jotain uutta, jos entinen keino elannon hankkimiseksi ei enää toimi. Aina jotenkin pärjäillään.

Vaaliväkivaltaa ja korruptiosyytteitä

William Ruto on selvinnyt myös lukuisista korruptiosyytteistä. Hänen on väitetty mm. rakentaneen hotellinsa valtiolta anastetulle tontille ja huijanneen valtion öljy-yhtiötä maakaupoissa. Mutta tuomion Ruto on saanut vain vuonna 2013, jolloin oikeus totesi hänen syyllistyneen maan varastamiseen pienviljelijältä vuoden 2007 levottomuuksien yhteydessä.