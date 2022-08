Lääkärit: Tässä on syy päivystysten kriisiin – sairaalat ovat täynnä vanhuksia, jotka eivät saa apua muualta

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Tällainen on ruuhkautuneen sairaalapäivystyksen kuva: ei niinkään juoksevia hoitajia ja hengestään taistelevia potilaita kuin hiljaa makaavia ikäihmisiä.

Osastonylilääkäri Jari Nyrhilä sanoo, että yli 70-vuotiaiden potilaiden määrä on kolminkertaistunut kymmenessä vuodessa Seinäjoen yhteispäivystyksessä.

– Tämä ei ole aalto. Tämä on tsunami, hän kuvaa.

– Joskus tuntuu että se jyrää ihan kaiken, me vain järjestellään paikkoja heille.

"Hänellä on vain kovalevy täynnä"

Nyrhilä avaa koneensa ja kertoo aiemmin samana päivänä tulleesta potilaasta. Tämä on yli 70-vuotias nainen, jolla on kolme vuotta aiemmin diagnosoitu Alzheimerin tauti.

– Hän voi huonosti, on muuttunut passiiviseksi, on harhaisuutta, Nyrhilä luettelee.

Nainen on päätetty viedä hoitoon, mutta kaikki alueen terveyskeskusten vuodeosastot ovat olleet täynnä. Niinpä hänet on kuljetettu ambulanssilla sairaalan päivystykseen.

– Hänellähän ei ole mitään. Hänellä on vain kovalevy täynnä, Nyrhilä sanoo.

Korona uuvutti yksin sinnittelevät

Jari Nyrhilän mukaan kotona pärjäämättömiä ikäihmisiä on ollut päivystyksessä aina, mutta nyt heidän määränsä on "varmaan kymmenkertaistunut". Koronan jälkeen on tullut myös uusi potilasryhmä, kun kotonaan ilman kontakteja sinnitelleet ikäihmiset ovat uupuneet.