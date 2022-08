Kirjastot vähentävät tarjontaa samaan aikaan, kun ihmisillä on vähemmän rahaa – "Kirjasto on niukkoina aikoina valtava resurssi meille suomalaisille"

Kotkan kaupunginkirjastosta on juuri päätetty poistaa osa liikuntavälineistä lainausaineistossa. Kirjastotoimenjohtaja Mikko Vainion mukaan asiakkaita ovat kiinnostaneet lähinnä padel-setit. Niin, ja talvella lumikengät.

– Ne ovat sellaisia kuriositeetteja. Tavaralainauksia on ollut vain joitain kymmeniä vuositasolla, Vainio kertoo.

Kotkan kirjastossa on kokeiluluontoisesti ollut lainattavissa liikuntavälineiden lisäksi myös soittimia. Tällä kertaa molemmat akustiset kitarat olivat lainattuina. Samoin djembe-rumpu.

Säästöt otetaan kirjoista

Kontiaisen mukaan aikaisempi kokemus kirjastoissa lama-aikoina on ollut se, että kirjalainojen ohella etenkin lehtien käyttö kirjastoissa kasvaa, kun ihmiset säästävät omissa kirja- ja lehtihankinnoissaan.

Esimerkiksi Kotkassa lehtien kysyntä on lisääntynyt.

Kasvava trendi

Kaakkois-Suomen kirjastoista ainakin Kouvolassa ja Lappeenrannassa nähdään tavaralainausten olevan kasvava trendi. Esimerkiksi Kouvolan pääkirjastoon on tullut tämän kesän aikana paljon erilaisia liikuntavälineitä lainattavaksi.

Kouvolan kirjastopalvelujohtaja Selja Kunttu kertoo, että valikoimasta löytyy välineitä ainakin kotikuntoiluun ja retkeilyyn. Sen lisäksi lainattavissa on erilaisia arkea helpottavia tavaroita, kuten kestokasseja ja sateenvarjoja.

Lappeenrannan pääkirjasto on parhaillaan väistötiloissa kauppakeskus Iso-Kristiinassa. Pienemmästä tilasta huolimatta kauppakeskuskirjastossa on tila myös lainattaville tavaroille.

Poistomyynnit historiaan

Kotkan kirjastosta poistuu vuosittain noin parinkymmenen tuhannen niteen verran kirjoja. Se on saman verran kuin niitä ostetaan vuositasolla sisään.

– Se on surullista, mutta kirjaston kirjat on muovitettu ja niissä on kaikenlaisia tarroja, joissa voi olla jonkin verran metalliakin. Ei niitä voi laittaa paperinkeräykseen, kirjastotoimenjohtaja Mikko Vainio toteaa.