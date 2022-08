Akkukäyttöisyys syrjäyttää bensapelit pienkoneissa hurjaa vauhtia – yksi käyttäjäryhmä suosii edelleen väistyvää voimanlähdettä

Kauppias Jyri Metsälä sanoo, että bensavehkeiden osuus on pudonnut 20-30 prosenttiin. Akkukäyttöisyys on pitkälti syrjäyttänyt myös verkkovirtaan kytkettävät johdolliset mallit pienkoneissa.

– Pari vuotta on ollut selkeästi kohti sitä akkukäyttöistä ja muutos on kiihtynyt tänä vuonna. Viime vuonna yli puolet koko myynnnistä oli akkukäyttöisiä ja tällä hetkellä luku on 70–80 prosenttia, sanoo K-Rauta Vantaanportin kauppias** Jyri Metsälä**.