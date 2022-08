Uusi valtakunnansovittelija Anu Sajavaara aikoo jatkaa niukalla linjalla: "Pettymysten bulevardille" ei kannata tulla testaamaan palkankorotusvaatimuksia

– Kyllähän tilanne on aika hankala. Meillä on monta asiaa, jotka pitää ottaa huomioon. Hintojen nousu ja maailmanpoliittinen tilanne ovat hyvinkin myllerryksessä. Joudumme miettimään, millaiseen maailmaan ratkaisuja tehdään, Sajavaara sanoo.

Työmarkkinajärjestöt ovat tehneet erilaisia ennusteita tulevaisuudesta. Työntekijäpuolella Teollisuusliitto on korostanut hintojen nousua ja ostovoiman heikkenemistä, ja perustellut näillä korkeita palkankorotuksia. Työnantajapuolella Teknologiateollisuus on puolestaan ennustanut taantumaa Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan, mikä puhuisi puolestaan palkkamaltin puolesta.

Kunta-alan neuvottelijat sopivat viisivuotisesta palkkaohjelmasta, jossa työntekijöiden vuosittainen palkankorotus on prosentin verran yli vientialojen korotuksen.

Tilanne on siinä mielessä uusi, että viime vuosina vientialojen sopimukset ovat käytännössä asettaneet katon muiden alojen palkankorotuksille. Tämä siitäkin huolimatta, että asiasta ei ole virallisesti sovittu.

Varsinkin Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto on ollut kunta-alan sopimuksesta pahoillaan. Hänen liittonsa jäsenten pitäisi tyytyä nyt matalampiin korotuksiin.

– Kyllähän se vaikeuttaa aika lailla neuvotteluita. Tämä on uudenlainen tilanne, että meillä on kuntasektori, joka tekee muut ylittävän palkkaratkaisun. Mutta se on neuvotteluosapuolten käsissä, Sajavaara sanoo.