Metsänäytöksiä ja Hyvinkään oma Walk of Fame – pääkaupunkiseudun ulkopuolella riittää kiinnostavia elokuvafestivaaleja

Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin ohjelmisto paljastetaan syyskuussa. Ennakkoon julkistettujen elokuvien joukossa ovat muun muassa Ruben Östlundin Kultaisella palmulla palkittu kapitalismisatiiri Triangle of Sadness, Park Chan-wookin Cannesissa niinikään palkittu Decision to Leave ja Martin McDonaghin The Banshees of Inisherin, joka saa ensi-iltansa Venetsian elokuvajuhlilla syyskuun alussa.