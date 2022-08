Ilta-Sanomat (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että OP:nyhdistelmäkorttiasiakkaisiin on kohdistunut luvattomia veloituksia, minkä myötä pankki sulkee 1 814 asiakkaan kortit ja lähettää tilalle uudet.

Asiakkaiden korteille on tehty yhden euron kokoisia veloituksia Espanjassa sijaitsevan Ruums Technologies -nimisen yhtiön nimissä viikonvaihteen aikana. Haavoittuvuuden kohteena on ollut todennäköisesti korttien credit-ominaisuus.

OP kertoo, että kyseessä ei ole korttitietojen vuoto, vaan tietokoneistetusti tehty OP:n yhdistelmäkorttien sarjaan kohdistunut yritys selvittää luottokorttien numeroita. Jos kortin numero on osunut oikeaan, siltä on tehty veloitus. OP:n mukaan veloitusmahdollisuus on sitä tehneeltä taholta nyt suljettu.