Laamat ovat tehokkaita susivahteja ja suojelevat lampaita – nyt niiden työtä seurataan WWF:n luontolivessä

Jingo on laamoista vaalempi ja Timotei tummempi väriltään.

Ulkomailla laamat yleisiä vartijoita

Laamoja on käytetty lauman vartijoina ulkomailla jo pidempään. Laamoista on jopa jalostettu linjoja, joissa on vartijalaamoja erikseen, kertoo WWF:n suojeluasiantuntija Eeva-Liisa Korpela. Hän painottaa, että salolaispellolla toivotaan rauhanomaista yhteiseloa.