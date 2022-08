Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, Artëm Kuosti tunsi häpeää – sitten hän ryhtyi luotsaamaan operaatiota, mikä palkittiin kultaisella mitalilla

Kuosti oli jo entuudestaan House of Helsinki -vapaaehtoisjärjestön puheenjohtaja, joten RefuFin-nimisen operaation laittaminen jalalle onnistui häneltä ja Gulikilta suhteellisen nopeasti.

Sota on koskettanut Artëm Kuostia erityisen syvästi siksi, että hän on itse venäläis-suomalaisesta perheestä.

– Tämä on ollut henkisesti todella raskasta ja iso haava niin venäläiselle kuin suomalaiselle osalle itseäni. Koen, että vapaaehtoistyö on ollut voimavara häpeän ja paineen keskellä, jota olen tuntenut venäjänkielisyydestäni.

"Kunnia kuuluu kaikille vapaaehtoisille"

Tähän mennessä House of Helsingin vapaaehtoiset ovat kuljettaneet yli 3 000 ukrainalaista Suomeen, Viroon sekä Latviaan ja auttaneet yli 5 000:ta Suomeen saapunutta pakolaista sopeutumaan uuteen tilanteeseen.

27-vuotias Artëm Kuosti palkittiin kesäkuussa Helsinki-mitalilla (siirryt toiseen palveluun) työstään ukrainalaisten auttamiseksi. Kultainen mitali on Helsingin kaupungin korkein tunnustus ja niiden myöntämisestä päättää kaupunginhallitus vuosittain.

Kesän mittaan suomalaisten into auttaa on kuitenkin laskenut. Sen on huomannut Kuostin lisäksi muun muassa Ukrainalaisten yhdistys Suomessa -järjestön puheenjohtaja Vassili Goutsoul. Hän kertoi Ylelle viime kuussa, että ukrainalaisten hyväksi lahjoitetaan selvästi vähemmän rahaa ja tavaraa kuin keväällä.