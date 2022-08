Oulussa useita alikulkuja suljettuna – ukkosmyrskyn jäljiltä tulvii vielä ympäri kaupunkia

5 000 salamaa, 100 pelastustehtävää

Ilmatieteenlaitoksen meteorologi Anja Häkkisen mukaan se on paljon yhdelle alueelle. Noin ison salamamäärän osuessa tietylle alueelle ukkonen on rajua. Häkkinen sanoo, että kyseessä on supersolutyyppinen ukkonen.

– Se on laaja-alainen ja pitkäikäinen. Siinä on puuskaa, sadetta ja muitakin ilmiöitä. Ne on voimakkaita ukkosia, joiden elinikä on pidempi kuin tyypillisten iltapäiväukkosten, jotka kestävät ehkä noin tunnin. Tässä ukkosta oli kauan.