Konsta Lamu, 22, vietti kymmenen vuotta CS:GO:n parissa, mutta nyt riitti – "Ajan voi käyttää paremminkin"

Toholampilaisella Konsta Lamulla on vielä yksi käsikonsoli; se ei ole mennyt kaupaksi.

– Päällimmäinen syy on, ettei enää kiinnosta istua tunteja tietokoneella. Nuorempana siitä sai enemmän iloa, kun kaveritkin pelasivat. Se oli sosiaalinen tapa. Sitten kaverit vaihtoivat peleihin, jotka eivät kiinnosta minua ja pelasin enimmäkseen yksin. Se ei ollut enää kivaa, sanoo Lamu.

– Rupesin tajuamaan, että tämä on ihan älytöntä ajanhukkaa.

Harrastus on hänestä vielä parempi niille, jotka osaavat pitää sen kurissa ja joiden elämään mahtuu pelaamisen ympärille muutakin.

Digipelaajien keski-ikä jo 40

Suomessa on pitkään ajateltu, että viihdepelaaminen kuuluu vain johonkin tiettyyn ikäkauteen. Tutkimus on kuitenkin osoittanut, että näin ei ole ollut enää aikoihin.

Pelaajabarometri on kartoittanut suomalaisten pelaamista yli kymmenen vuoden ajan.

Tuorein barometri on parhaillaan työn alla, ja sen mukaan digipelaajien keski-ikä on enää hitusen alle 40 vuotta. Toissa vuodesta keski-ikä on noussut vuodella.