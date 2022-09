Pikkuinen pohjalaiskylä on nyt näyttämö rikoksille, joita ratkoo vaasalaispoliisi – dekkaristi Nilla Kjellsdotter sijoittaa murhat kotikylälleen

Nilla Kjellsdotter on sijoittanut dekkariensa tapahtumia Vaasan rannikkoseudulle muun muassa Oravaisiin.

Oravaisten kylä Pohjanmaalla on Kjellsdotterin dekkareiden tapahtumapaikka. Aluksi jännitti, mitä kyläläiset sanovat, kertoo jo seuraavia kirjojaan kirjoittava kirjailija.

Pohjanmaalla, Oravaisissa, kasitien varrella on Kivipuisto ja sen vieressä kahvila Fjärdens Kaffestugan.

Ne ovat monelle kulkijalle tuttuja paikkoja. Osa on ehkä piipahtanut katsomaan puiston kivipaaseja tai pysähtynyt kahvilaan pitämään taukoa.

Nämä ja monet muut Vaasan seudun rannikon paikat ja kylät ovat mukana Oravaisissa asuvan esikoisdekkaristi Nilla Kjellsdotterin Murhia Pohjanmaalla -sarjan tapahtumissa.

Kirjasarjan ensimmäinen osa Flickan i Stenparken julkaistiin Ruotsissa alkuvuonna ja se lähti nopeasti kipuamaan suosituimpien dekkareiden listalle. Kirjaa on myyty noin 40 000 kappaletta.

Suomeksi Kivipuiston tyttö -kirja ilmestyi heinäkuussa, ja nyt Oravaisten maisemasta pääsevät osallisiksi myös suomenkieliset lukijat. Kirjaa on myyty jo yli 9000 kappaletta.

Lapsuuden unelma tuli todeksi

Nilla Kjellsdotterin (oik. Pernilla Österberg) nousu dekkarimaailman huipulle on ollut nopea.

Ruotsalainen suurkustantamo Norstedts hankki reilu vuosi sitten oikeudet Kjellsdotterin sarjaan, ja sen jälkeen oravaiskirjailijalla on riittänyt menoa.

Kjellsdotter itse suhtautuu nopeaan urakehitykseen rauhallisesti, mutta on toki iloinen siitä, miten lapsuuden unelmasta on tullutkin totta.

– Olen aina kirjoittanut. Ala-asteella kirjoittelin monenlaisia tarinoita. Niitä voisi kuvata ehkä novelleiksi. Yläasteella äidinkielen tunnilla keskusteltiin jossakin vaiheessa kirjailijuudesta, ja silloin tajusin, että se on sitä, mitä minäkin haluan tehdä, muistelee Kjellsdotter.

Nilla Kjellsdotter teki sopimuksen ison ja perinteikkään ruotsalaiskustantamo Norstedtsin kanssa. Kuva: Linus Lindholm

Kjellsdotter kertoo saaneensa tukea kirjoittamiseen naapurin eläkkeellä olevalta toimittaja Stig Svensiltä.

Svens oli nähnyt Kjellsdotterin blogin, jossa kirjoittajanalku kertoi haluavansa joskus kirjoittaa pidempääkin tekstiä.

– Stig kirjoitti minulle ja kehotti ryhtymään toimeen. Hänen mielestään kirjoitin niin hyvin, että kannattaa ryhtyä. Se antoi minulle niin paljon itseluottamusta, että uskalsin, kertoo Kjellsdotter.

Svensin kannustuksella on Kjellsdotterin mukaan yhtä iso merkitys hänen uralleen kuin sillä, että Ruotsin suurimpiin kuuluva kustantamo Norstedts julkaisee kirjat.

Kjellsdotter sanoo elävänsä parhaillaan omaa unelmaansa.

– Moni on minulle sanonut, että nyt unelmastasi on tullut totta. Ja näin onkin, mutta samalla minulla on uusia tavoitteita ja unelmia.

Kaikki voi päätyä dekkariin

Kjellsdotter kertoo kirjoittamisensa lajityypin tulleen itsestään. Hän on lukenut ja lukee paljon dekkareita.

– Se on aina ollut dekkari, nauraa Kjellsdotter.

Se, miten tarina ja tapahtumat etenevät, on ensin vain kirjailijan omassa päässä.

Esimerkiksi sarjan päähenkilön, Vaasan poliisissa työskentelevän rikoskonstaapeli Mija Wadön kehitystarina on pitkälle tiedossa. Myös se, mikä rikos on tapahtunut, kuka on uhri, kuka syyllinen ja mitkä tapahtumat rikokseen liittyvät.

Teemasta Kjellsdotterilla on selkeä käsitys heti kun kirjoitustyö käynnistyy. Teeman ympärille alkaa punoutua tarinaa. Rikostarinan kanssa rinnakkain kulkee päähenkilö Wadön oma elämä.

Oravaisten Kivipuisto on yksi esikoisteoksen tapahtumapaikoista. Kuva: Terhi Varjonen / Yle

Tapahtumat kirjoissa ovat vakavia ja raakoja, joten miten kotioloissa pääsee kirjan tunnelmaan?

Kjellsdotter miettii hetken ja sanoo, että kun hän kirjoittaa, hän kirjoittaa. On siinä maailmassa ja tarinassa sisällä niin, että siihen vain uppoutuu.

Teemansa Kjellsdotter ottaa oikeastaan mistä vaan. Kaikki voi päätyä dekkariin.

Joskus hän näkee sellaista, jota muut eivät näe.

– Olimme tutustumassa tyttären yläkouluun ja, kun astuimme saliin, näin eräällä penkillä kuolleen miehen. Sanoin miehelleni, että kukakohan tuo on ja mitäköhän on tapahtunut? Mieheni sanoi sitten, että ole hiljaa, täällä on muitakin, virnistää Kjellsdotter.

Kun luemme jännityskirjoja, pääsemme osaksi myös toisenlaista väkivallan ja rikosten maailmaa. Haemme turvalliseen ympäristöömme jännitystä. Nilla Kjellsdotter

Kirjasarjan päähenkilö Mija Wadö on ollut Kjellsdotterin mukana jo pitkään. Mutta Mija ei ole Nilla.

– Me olemme Mijan kanssa aika erilaiset. Hän on hiljainen ja sulkeutunut, nauraa Kjellsdotter.

Nimensä päähenkilö on saanut erään tv-ohjelman lopputeksteistä. Sen jälkeen Mija on odottanut ilmaantumistaan kirjallisuuteen, Kjellsdotter kertoo.

Miksi dekkarit kiinnostavat?

Dekkarit ovat vuodesta toiseen suomalaisten lukijoiden suosikkeja.

Kirjakauppaliiton tilastojen (siirryt toiseen palveluun) mukaan suomalaiset ostivat tänä kesänä eniten juuri dekkareita ja elämäkertoja. Ne ovat myös jatkuvasti kirjastojen lainatuimpien joukossa.

Miksi synkeät ja väkivaltaiset tarinat kiinnostavat meitä?

– Luulen, että jännityskirjallisuuden suosio Pohjoismaissa johtuu siitä, että elämme jonkinlaisessa turvallisuuden kuplassa. Kun luemme jännityskirjoja, pääsemme osaksi myös toisenlaista väkivallan ja rikosten maailmaa. Haemme turvalliseen ympäristöömme jännitystä, miettii Kjellsdotter.

Kivipuiston tyttö ilmestyi suomeksi kesällä. Kuva: Terhi Varjonen / Yle

Kjellsdotter on itsekin dekkareiden suurkuluttaja. Hänen erityinen suosikkinsa on ruotsalainen Camilla Läckberg. Tuttuja ovat myös Sofie Sarenbrant ja Anki Edvinsson.

Lars Kepleriäkin Kjellsdotter kuuntelee.

Kuunteleminen onkin Alexander ja Alexandra Ahndorilin luomien Keplerin teosten kohdalla minulle oikeampi tapa lukea, Kjellsdotter toteaa.

– Ne [kirjat] ovat niin raakoja, etten ehkä itse kirjoittaisi niin raakoja. Kuuntelemalla niihin saa vähän etäisyyttä, ja samalla teen kotiaskareita, nauraa Kjellsdotter.

Vastaanotto jännitti

Kjellsdotter on kotoisin Oravaisten naapurikylästä Pensalasta. Hän on kuitenkin asunut jo pitkään Oravaisissa.

Dekkaristia mietitytti paljon se, mitä Oravaisissa asuvat hänen dekkareistaan pitävät, onhan rikostapahtumat sijoitettu sinne.

– Mietin, kokevatko he, että olen heittänyt ikävän varjon kylän ylle kirjojeni tapahtumien vuoksi.

Palaute on ollut kuitenkin myönteistä ja kannustavaa. Kjellsdotter nostaa nyt Oravaisten kylän tunnettujen dekkarimiljöiden, kuten esimerkiksi Camilla Läckbergin Fjällbackan, joukkoon.

Tämän vuoden alusta esikoiskirjailija siirtyi kokonaan kirjailijaksi. Kjellsdotter sanoo kirjoittavansa maanantaista perjantaihin, ja viikonloput ovat vapaat.

Kun lapset ovat arkisin koulussa, äiti voi uppoutua täysin rikosten maailmaan, josta tullaan pois kun perhe astuu ovesta sisään.

Trilogia vai enemmän osia?

Nilla Kjellsdotter viimeistelee parhaillaan sarjansa toista romaania. Se ilmestyy ensi vuonna ensin Ruotsissa, ja sen jälkeen suomeksi Suomessa.

Kjellsdotterin kirjat julkaisee suomeksi Gummerus.

Tällä hetkellä kirjailijan päähuomio on kakkososassa, mutta myös kolmannesta kirjasta on jo raakaversio olemassa.

– Minulla on jotenkin rauhallisempi olo, kun tiedän, että olen saanut senkin jo tiettyyn vaiheeseen. Ja ihan vähän aikaa sitten aloin hahmotella jo neljättäkin osaa, nauraa Kjellsdotter.

Tässä päästäänkin siihen, että trilogiaksi suunniteltu Murhia Pohjanmaalla -sarja ei sittenkään ehkä olekaan trilogia. Kjellsdotter myöntää, että hän on jo aiemmin ajatellut, että sarja ei jää kolmeen osaan vaan lisää on tulossa.

