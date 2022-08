Muistatko, kun Raippaluodon sillalla tanssittiin? 25-vuotias silta on yhä Suomen pisin ja Merenkurkun turistien suosikkikohde

Nyt, 25 vuotta myöhemmin, juhlallisuuksia ei ole tiedossa; siltaan on jo totuttu, ja siitä on tullut kiinteä osa Mustasaaren ja samalla myös maailmanperintöalueen imagoa.

Liikenne lisääntyi reippaasti

"Uskon, että negatiivinen spiraali lykkääntyi"

– Uskon, että negatiivinen spiraali lykkääntyi. Lisää toivoa tuli ja lisää yrityksiä on tullut. Ennen oli niin, että nuoret sukupolvet muuttivat pois eivätkä palanneet. Nyt on huomattu, että he palaavat ja tulevat tänne saaristoon. On sekä paikallisia että muualta tulleita. He huomaavat, että tämä on ihan idyllinen paikka elää.