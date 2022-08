Pääministeri Sanna Marin haluaa panostaa peruskouluun – "Haluamme palauttaa Suomen koulutuksen kärkimaaksi"

Pääministeripuolue sosiaalidemokraatit on kokoontunut Kuopioon hiomaan politiikan kärkiään hallituskauden loppukuukausille ja tulevien vaalien teemoja.

SDP:n eduskuntaryhmä on tänään ja huomenna koolla Kuopiossa.

– Tavoite on kirkas, haluamme palauttaa Suomen koulutuksen kärkimaaksi. Kun panostamme koulutukseen ja osaamiseen, rakennamme Suomea, jossa jokaisesta lapsesta ja nuoresta voi tulla mitä vain.

– Olemme tällä vaalikaudella tehneet merkittäviä tulevaisuustekoja, mutta työn on jatkuttava myös ensi vaalien jälkeen. Koulutuspolitiikassa jos missä korostuu pitkäjänteisyys nähdä tulevaisuuteen ja rohkeus uudistaa sitä, mikä on vanhentunut.

Hintojen nousu puhuttaa

– Ei voida ajatella, että suomalaiset ensi talvena joutuisivat maksamaan viikosta toiseen monikymmenkertaisia hintoja sähköstä. Nykyistä alempi hintakatto tarvitaan yhteisesti EU-tasolla ja ministeri (Mika) Lintilän on oltava aktiivinen tässä muiden EU-maiden suuntaan.

Lindtmanin mukaan myös tehoreservi on otettava käyttöön ja päästömarkkinoille on lisättävä päästöoikeuksia. Lindtman näkee, että Loviisan ydinvoimaloille on myönnettävä jatkolupa.