Sadan tuhannen kävijän raja rikki – millainen tunnelma on Tampereen huippusuositussa maauimalassa?

Tampereen Kalevan maauimalan kesäkausi on ollut vaihteleva: alkukesän aikana kävijöitä oli niukemmin viileiden säiden vuoksi, mutta nyt loppukesästä lukuja on kiritty.

Parhaimpana päivänä kävijöitä on ollut 3 200. Ennätyskesää ei kävijämäärissä välttämättä tule, mutta isoja tasalukuja kuitenkin saavutettiin tänä aamuna: tänä kesänä maauimalan vesissä on polskinut jo 100 000 uimaria.

– Oma spekulaationi on noin 115–120 000 kävijää. Hyvältä näyttää, vaikka sääennuste sen lopulta kertoo, mikä kävijämäärä tulee olemaan, hän toteaa.

Kulunut kesä on ollut onnistunut myös liikunnanohjaaja Henna Kainulaisen mielestä. Asiakkaita on riittänyt vähäisistä hellepäivistä huolimatta.

– Ja asiakkaat ovat olleet iloisia, se on tärkeintä.

Liikunnanohjaaja Henna Kainulainen ja johtava liikuntaohjaaja Tommi Liimatta kertovat maauimalan henkilökunnalla hymyn pysyvän myös kovimpina ruuhkapäivinä. "Onhan ne välillä aika hurjia päiviä, mutta meillä on täällä niin huikea porukka. Tänne on aina todella kiva tulla töihin, ja päivät menevät nopeasti", Kainulainen kertoo.

Maauimalassa ollaan kelien armoilla

Vuonna 2018 avattu Tampereen maauimala on jo selvästi vakiinnuttanut paikkansa tamperelaisten kesässä. Uintipäivää maauimalaan saavutaan viettämään myös Tampereen rajojen ulkopuolelta.

– Muilta paikkakunnilta on tullut tänne todella paljon nuoria esimerkiksi hyppimään, sillä täällä on siihen niin hyvät mahdollisuudet, kertoo Kainulainen.

Keskiviikkoaamuna aurinkoa ei näkynyt, mutta sateisesta säästä huolimatta maauimalaan oli väkeä uskaltautunut. Ero lämpimään ja aurinkoiseen päivään on kuitenkin huomattava.

Maauimalan suosituimpina päivinä kävijöitä on ollut samaan aikaan paikalla 1 200. Vaikka runsas asiakasmäärä onkin aina toivottua, tuo se uimalan henkilökunnalle myös omat haasteensa valvontaan ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa.

– Mutta olemme hienosti pärjänneet, meillä on täällä paitsi hyvä tiimi myös hyvä tiimihenki. Kaikki tietävät, mitä täällä tapahtuu ja missä mennään, Liimatta toteaa iloisena.

Häiriötilanteet selvästi vähentyneet

Alkukesästä uutisoitiin, kuinka Tampereen maauimalan saippuat jouduttiin laittamaan lukkojen taakse nuorten ilkivallan takia. Pientä ilkivaltaa on koettu aiemminkin, ja aiempina kesinä uimalassa on käynyt myös yöllisiä vieraita. Tältä kesältä mahdolliset yöuinnit ovat jääneet lyhyiksi uusitun hälytysjärjestelmän ansiosta.

– Yksittäisiä terassin jälkeisiä uimareita on käynyt, mutta hekin ovat aika nopeasti poistuneet alueelta, Liimatta kertoo.

Eniten järjestyksenpidon kannalta henkilökunnan työaikaa vievät hyppijät. Maauimalan hyppytornissa telineet ovat 7,5 metrin ja 10 metrin korkeudella, ja etenkin erilaiset hyppyhaasteet vaativat huomiota myös henkilökunnalta. Liimatan mukaan valvontaan on saatu apua kesätyöntekijöistä.

– Tänä vuonna meillä oli 15–17-vuotiaita nuoria tutustumassa työelämään. He opastivat ihmisiä portilla ja hyppytelineissä toimimaan oikein, ja se on aika pitkälti auttanut.

Toisin kuin sadepäivinä, hellepäivinä maauimalassa riittää väkeä. Ajoittain kovistakin ruuhkista huolimatta maauimalan portit pysyvät aina auki asiakkaille. "Sopu sijaa antaa. Vaikka täällä on ollut todella paljon ihmisiä, ovat ihmiset silti olleet todella hyvällä päällä", Tommi Liimatta kertoo.

Syksyllä luvassa saunaa ja kuutamouintia

Loppukaudeksi maauimalalla on vielä muutama ässä hihassa: elokuun lopulla maauimalassa alkaa kuukauden kestävä perjantaisauna, jolloin aina perjantaisin on pidennetyn aukioloin käytössä pyörillä liikkuva ulkosauna. Perjantaina 9. syyskuuta tarjolla on myös mahdollisuus kuutamouintiin, ja tuolloin uimala sulkeutuu vasta kello 23.30.