Ekonomisti kyseenalaistaa asuntolainojen kuuden prosentin stressitestin: "On epäselvää, mitä hyötyä tästä meille ylipäätään on"

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Asuntolainojen kuuden prosentin stressitesti on liian tiukka ja sitä pitäisi arvioida uudelleen. Tätä mieltä on asuntorahoittaja Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus .

Se on Brotheruksen mielestä liioittelua.

– On hyvin epärealistista, että korot olisivat huomisesta alkaen koko laina-ajan kuusi prosenttia. Lisäksi on hieman epäselvää, mitä hyötyä tästä stressitestistä meille ylipäätään on ja mitkä ovat kustannukset – analyysi olisi paikallaan.