Kosken partaalla pauhaavasta Ukrainan kansallislaulusta tuli yleisöhitti Imatralla – myös Slava Ukraini -huudot kaikuvat

Imatrankoski on Suomen vanhin matkailunähtävyys, jota on saavuttu katsomaan ulkomaita myöten 1700-luvulta saakka. Nykyään koski ei enää virtaa vapaana, mutta kesän näytöskaudella vesi vapautetaan uomaan päivittäin koskinäytöksen ajaksi.

Heinäkuun lopusta saakka koskinäytös on aloitettu Venäjän hyökkäyssodan alla olevan Ukrainan kansallislaululla. Tarkoituksena on osoittaa myötätuntoa ukrainalaisille.

– Suhtautuminen kansallislauluun on ollut erittäin positiivista, koskinäytösten tapahtumajärjestäjän, Imatra Base Campin toimitusjohtaja Jukka Aallikko sanoo.

Katsojia riittää

– Erityistä tänä vuonna on ollut se, että ulkomaalaisia katsojia on ollut tavallista enemmän. Heitä on tullut ainakin Venäjältä, Keski-Euroopasta, Pohjoismaista ja Iso-Britanniasta, Aallikko sanoo.