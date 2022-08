Ukkosrintama iskee lännestä iltapäiväksi: ukonilmasta annettu varoitus koko maahan

Suomeen on saapumassa iltapäivän aikana lännestä ukkosrintama, joka tuo mukanaan runsaasti vettä ja voimakkaita tuulia.

Koko Suomeen on annettu varoitus erittäin rajusta ukonilmasta seuraavan 24 tunnin ajaksi. Tuulen nopeus on yli 25 metriä sekunnissa ja rankkasateet ovat erittäin voimakkaita. Sademäärä on yli 30 millimetriä sekunnissa, Paakkanen kertoo.