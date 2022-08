Himoittu huutokauppa-Monkey vaihtoi omistajaa – Timo Fordell pääsi ensiajolle, ja pian Hondasta saavat nauttia myös lapsenlapset

Mopossa on lommo, ja se vaatii pientä siistimistä. Kaupat syntyivät silti, ja nimi raapaistaan kauppakirjaan.

Fordellilla on ennestään museorekisteröityjä mopoja, moottoripyöriä, autoja ja kuormureita, ja nyt kokoelmiin ostettu Hondakin pääsee aikanaan museorekisteriin. Sen jälkeen mopo menee lapsenlapsille.

Honda Z50J:n eli tutummin Monkeyn tai Mankin tankkiin on tullut pieni lommo. Muutakin siistimistä Timo Fordellin mukaan on ennen kuin mopo kelpaa museoajoneuvoksi.

Mopoinnostus nosti kunnankin kartalle

Paltamon kunta laittoi mopon huutokauppaan samalla kun se myy muita kunnantalon muuton alta tarpeettomaksi jääviä tavaroita. Kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi kertoo, että mopon saama suosio on ilahduttanut kunnassa. Mopokauppa on ollut puhuttu aihe ja siitä on tullut paljon yhteydenottoja.