Tässä ovat Helsingin halvimmat asunnot – 11 neliön miniyksiö on pienin, mutta ei suinkaan kaupungin edullisin

Tässä asunnossa on neliöitä kuitenkin vain 11 ja pientä pintaremonttia kaivataan jo. Asunnosta löytyy silti kaikki tarvittava: Miniyksiöille tyypillinen parvi. Kunnollinen, remontoitu vessa, suihku ja pesuallas. Jääkaappi, hellalevyt.

– Asuntoa ovat käyneet katsomassa ensiasunnon ostajat ja sijoittajat. Sitten on myös sellaisia, jotka haluavat hyvältä paikalta tukikohdan Helsingistä, kertoo asunnon kiinteistönvälittäjä Ville Vartiainen Roof LKV:stä.

– 11-neliöisiä myydään poikkeuksellisen harvoin. Onhan tämä poikkeuksellisen kokoinen. Asunnon neliöhinta on kalleimmasta päästä. Yksiöiden keskihinta on tällä alueella 300 000 euroa. Kaikki on suhteellista, Vartiainen sanoo.