Hemmottelun ja hauskanpidon hyväksyvissä kulttuureissa vanhemmat uupuivat korona-aikana vähemmän kuin kurinalaisemmissa kulttuureissa

Vakava-asteinen vanhemmuuden uupumus lisääntyi maailmanlaajuisesti koronapandemian ensimmäisen vuoden aikana, kertoo International Investigation of Parental Burnout (siirryt toiseen palveluun) -konsortiohankkeen uusin julkaisu.

– Arvo, jolla ei ollut suurta merkitystä normaalissa ajassa, nousikin merkittäväksi uupumukselta suojaavaksi tekijäksi kriisin aikana. On mahdollista, että vastoinkäymisiä kohdatessaan hemmottelun sallivasta kulttuurista tulevat vanhemmat kokivat, että heillä on yhä kontrollia elämästään, Jyväskylän yliopiston dosentti Matilda Sorkkila pohtii.

Yhteisöllisyys ei korona-aikana päässyt suojaamaan uupumukselta

Vanhempien uupumus oli sitä korkeampaa, mitä pidempään he olivat olleet eristyksissä korona-aikana. Myös esimerkiksi kotoa käytävä etäkoulu oli yhteydessä uupumukseen.

Miksi vanhemmat uupuvat? Monissa muissa kulttuureissa vanhemmuus on lähtökohtaisesti jaettua ja yhteisöllisempää. Vanhemmuutta ei toteuteta missään tyhjiössä vaan siihen vaikuttavat niin kulttuuri, sosiaaliset, yhteiskunnalliset ja taloudellisetkin tekijät.

Uupumusta enemmän kurinalaisissa maissa

– Tavallaan on ihan ymmärrettävää, että hemmottelu on noussut merkittäväksi selittäjäksi. Sillä on varmasti yllättävän suuri vaikutus, jos ympäristö sallii iloa tuottavien asioiden tekemisen myös vaikeassa ja muutenkin stressaavassa ja kuormittavassa tilanteessa, Sorkkila pohtii.