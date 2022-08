Leipäjuuri on kuin perheenjäsen – korona-ajan juurileipätrendi ei näytä hiipumisen merkkejä

– Päivittäin me sitä täällä ruokitaan, pistetään lepäämään, hellitään ja rapsutellaan. Se on sellainen pieni elävä olento, joka nukkuu ja syö, kuin pieni vauva, Tick naurahtaa.

Juurileivonta on nyt trendikästä ja neuvoja jaetaan netissä jatkuvasti. Esimerkiksi Facebookin Hapanjuurileipurit -ryhmässä on jo yli 28 000 jäsentä. Gluteenittomalle hapanjuurileivonnalle on myös oma ryhmänsä, jossa sielläkin on lähes 7 000 jäsentä.