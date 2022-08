Polio leviää New Yorkissa – suomalaisasiantuntija: Tauti on ollut poissa niin pitkään, että sen vakavuus unohtuu

Polio on saatu lähes nujerrettua maailmasta, mutta aika ajoin tauti jyllää paikallisissa ”taskuissa”. Syynä on muun muassa rokotevastaisuus ja se, että taudin vakavuus on ainakin länsimaissa päässyt unohtumaan.

Nancy Brown osallistui disability pride -kulkueeseen New Yorkissa kesällä 2015. Brown on kärsinyt polion oireista 7-vuotiaasta lähtien. Kuva: Eduardo Munoz / Reuters