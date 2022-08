Elokuun ennätyshelteiden kuumentamissa tiloissa yritetään saada työt tehtyä – joissakin kouluissa päiviä jo lyhennetään kuumuuden vuoksi

– Jos tunnit on ylimmässä kerroksessa, neljä kerrosta rappusia saa hikoilemaan ilman helteitäkin, kertoo Samuel Oliveros de Nordenflicht.

– Kieliluokat on aina täynnä ja kuumia, Julin lisää.

Hellesään kuumuus on tunkeutunut Turun klassillisen lukion luokkiin ja käytäville. Samuel Oliveros de Nordenflicht vilvoittelee vesipisteellä.

Kuumuus kurittaa myös Turun ruotsinkielisen yläkoulun S:t Olofskolanin tiloissa. Koulun väistötiloihin Sepänkadulle ei ole vielä ehditty asentamaan verhoja, ja luokkahuoneiden lämpötila on noussut liian korkeaksi. Kuumuudesta johtuen koulupäivät lyhennetään loppuviikon ajaksi.

Työpaikoilla pitäisi olla mahdollisuus palautua kuumuudesta

Tuskainen työskentelylämpötila on tuttu aihe Lounais-Suomen aluehallintovirastossa. Ylitarkastaja, julkishallinnon yksikön päällikkö Ulla Riikonen tietää avin saaneen tänäkin kesänä yhteydenottoja työpaikkojen lämpötiloista.

– Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle yhteydenottoja on tullut aiempien vuosien tapaan. Esimerkiksi palvelutoimialoilla, kuten keittiöissä, lämpötilat voivat nousta kovin korkeiksi hellekeleillä.

Työnantajan on huoldehdittava siitä, että lämpöolosuhteista työssä ei aiheudu vaaraa työntekijän terveydelle.

Tuntia kohden työntekijän pitäisi saada tehdä töitä 10–15 minuuttia viileämmässä työtilassa. Työpaikalle pitäisi järjestää tila, jossa on mahdollista palautua kuumassa työskentelystä.

Kuumissa varusteissa kesät talvet

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen kehittämispäällikkö Mika Lankinen sujahtaa pelastustyöasuun. Sisälämpömittari näyttää 41 astetta, ulkona asteita on 29.

– Pelastajan asu on sellainen, että se ei päästä lämpöä lähelle. Sama toimii toisinpäin: vaikka on viileä keli, lämpö pysyy sisäpuolella. Pitkäkestoisissa jutuissa tämä on jopa vähän vaarallista, ja täytyy miettiä jäähdyttäminen kunnolla, Lankinen kertoo.