Eilisen jälkiä ei ole ehditty siivota, kun Oulussa odotetaan jo uutta myräkkää – Amanda Palosaarelle se tietää taas iltaa saunassa ukkospiilossa

Ilmatieteen laitos on antanut ukkos- ja sadevaroituksia lähes koko maahan, mutta erityisesti länsirannikolle odotetaan voimakkaita ukkosia puuskineen.

"Kun alkoi jytistä, lähdin saman tien saunaan"

Osalle ihmisistä ukkosmyräkkä on hienoa ja mielenkiintoista seurattavaa. Toisille, kuten oululaiselle Amanda Palosaarelle, se on pelottava kokemus. Palosaari on pelännyt ukkosta jo pienestä pitäen.