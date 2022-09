Saiko autosi katsastuksessa korjauskehotuksen? Valokuvia viallisista kohdista voi päätyä katsastusaseman pilvipalveluun

Erilaisten testilaitteiden ohessa älypuhelimista ja tableteista on tullut monilla katsastuskonttoreilla yhä käytetympiä työvälineitä, ja niitä voidaan käyttää myös autossa olevien vikojen ja puutteiden valokuvaamiseen.

Osalla katsastusasemia kuvaaminen on yleistynyt, sillä noin vuoden ajan katsastaja on voinut tallettaa kuvia esimerkiksi korjauskehotukseen johtaneista vioista Yksityisten katsastustoimipaikkojen tietojärjestelmään.

Muun muassa nilvelten ja tukivarsien välysten tutkimisessa rengasrauta on hyvä apuväline.

Yksityisten katsastustoimipaikkojen liitto käyttää äänienemmistöä kuvien tallentamiseen käytettävää tietojärjestelmää ylläpitävässä Ideal inspect Oy:ssä. Määräaikaiskatsastuksia koskevat viranomaisohjeet ja -määräykset eivät edellytä kuvaamista vaan sitä on perusteltu asiakaspalvelulla.

Kurjen mukaan kuvia on heillä kaiken kaikkiaan otettu varsin vähän, ja ne voidaan asiakkaan niin halutessa myös poistaa järjestelmästä.

– Haluan painottaa sitä, että mitään kuvia ei tallenneta ilman, että asiakas on siitä tietoinen. Mikäli katsastaja on ottanut valokuvan, se tulostetaan poikkeuksetta tarkastuskortin kanssa asiakkaalle. Näin ollen asiakkaalle ei jää epäselvyyttä siitä, että onko hänen ajoneuvoaan kuvattu, korostaa Kurki.

– Meidän tämänhetkiset katsastajilla käytössä olevat käsipäätteet eivät sitä kameraa sisällä. Mutta totta kai tämä järjestelmiin on mahdollista sisällyttää. Ilmeisesti joillakin onkin tällaisia järjestelmiä käytössä, toteaa Pellikka.

Tietosuojavaltuutettu: Kuvaamisesta on kerrottava, jos kuvat yhdistettävissä henkilöön

– Jos näitä kuvia tallennetaan sillä tavalla, että ne on yhdistettävissä henkilöön, kyse on henkilötiedoista. Silloin tästä on informoitava, kerrottava selkeästi näille henkilöille, joiden autoista näitä kuvia otetaan, sanoo tietosuojavaltuutettu Anu Talus.