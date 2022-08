Suomessa pörssisähkö on ajoittain jopa sata kertaa kalliimpaa kuin Pohjois-Ruotsissa – syynä hinnoitteluperiaate, jota Suomi ei halua

Sähkön hinnannousu on iskenyt Pohjois-Ruotsiin ja Pohjois-Norjaan selvästi pehmeämmin kuin maiden eteläosiin – tai Suomeen.

Viime aikoina on syntynyt yhä useammin hetkiä, jolloin pohjoisen Suomen hinta on ollut jopa yli satakertainen naapurimaiden pohjoisosiin verrattuna.

Tämän jutun esimerkkipäivä on poimittu sattumanvaraisesti, mutta juttuun on valittu kyseisen päivän suurimmat hintaerot. Tiedot pohjautuvat Norjan kantaverkkoyhtiön verkkosivujen karttaan (siirryt toiseen palveluun) .

Tämän vuoksi Ruotsissa ja Norjassa hinta vaihtelee

Norjassa ja Ruotsissa sähkö on halvinta pohjoisessa, missä sähköä tuotetaan eniten suhteessa kulutukseen.

Ruotsi on jaettu neljään hinta-alueeseen, Norja viiteen. Suomessa hinta-alueita on vain yksi, ja siksi Suomessa sähkön pörssihinta on sama Hangosta Utsjoelle.