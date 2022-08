Kymmenet miljoonat puuntaimet odottavat ostajiaan konkrussiin menneen Taimi-Tapion tarhoilla – "Tämä on suoraan sanoen vaikea ala"

Pitkät sopimukset taimimääristä kuormittavat

– Kustannustason nousua pystytään erittäin huonosti siirtämään taimien hintaan. Meillä on se hyvä puoli, että meillä on erittäin vahva tase, mutta lujilla ollaan silti.

– Kyllä kiinnostusta on. Mutta siellä on kaksi tarhaa, jotka ovat heikossa kunnossa rahan puutteen takia. Ne vaativat rajut investoinnit. En osaa sanoa, mitä tuleman pitää.

Hakematta jääneitä taimia kärrätään kaatopaikoille

– On talvituhoja, pieneliö- ja muita tauteja. Välillä on ongelmia kasvussa, on liian pieniä tai liian suuria taimia. Myös taimien talvisäilytys on haastavaa, sanoo Yli-Talonen.