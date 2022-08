Suurmusikaali Priscilla nähdään ensimmäistä kertaa Suomessa – Broadwaylla ja West Endissä se on jo ollut jättihitti

– Priscillaa tullaan katsomaan, kun halutaan nauttia ja halutaan elämään iloa ja positiivisuutta. Why not: nouse ylös ja tanssi, nää on bileet! Jos menee ihan vallattomaksi, niin kielen vaihtuminen hillitsee tilanteen.

– Valo ja ilo tähän musikaaliin tulee tästä tarinasta. Vaikka siinä on tärkeitä teemoja, se ei mene liikaa surun puolelle. Esitys on täynnä hyvän mielen hittejä, upeita asuja ja huumoria.

– Hahmo on tosi herkullinen näyttelijälle, koska hän on tällainen vanha superdiiva. Varmasti jokainen naisnäyttelijä haaveilee siitä, että pääsee kerran elämässään näyttelemään sellaisen roolin.

Pukusuunnittelijan unelmamusikaali

– Me ollaan aivan likomärkiä esityksen jälkeen, ei tarvitse hirveästi bodypumpissa käydä. Tietysti musikaali muutenkin on näyttelijälle vaikein laji, koska draaman lisäksi pitää tanssia ja laulaa.

Lauri Mikkola on onnellinen siitä, että on jo uransa varhaisessa vaiheessa joutunut opettelemaan korkokengillä kävelyn. Priscillassa ne tosin ovat ihan omaa luokkaansa.

Huumori ravistelee ennakkoluuloja

– Yhdellä drag queeneistä on lapsi, josta muut eivät tiedä. Hän ei ole tavannut nyt kuusivuotiasta poikaansa tämän syntymän jälkeen. Millaiset paineet on ihmisellä, joka on olettanut muiden ajattelevan hänestä tämän takia pahaa? Miten kohtaaminen on mahdollista, kun on luonut itselleen tällaiset demonit? Tämä teema on aika hauras.