Ohjaaja Kirsi Marie Liimataisen mielestä Suomi ottaa takapakkia vähemmistöjen kohtelussa: "Ihmiset ovat mykkyrässä seksuaalisuutensa suhteen"

Osa yleisöstä hiippaili pois, tuntui, että hetki on liian hauras vieraiden kanssa jaettavaksi.

Liimataisen vastaus kosintaan oli varovainen; jokseenkin sellainen, että tiedät ajatukseni avioliitosta, mutta kaipa se käy, jos asia on sinulle tärkeä

Reilua viikkoa myöhemmin Liimatainen selittää tamperelaisen kulttuuriravintolan terassilla miksi vastaus oli se mikä oli. Hän on koko 54-vuotiaan elämänsä räpistellyt irti keskiluokkaisuuden puristuksesta.

Avioliitto on tähän asti kuulunut hänen mielestään siihen maailmaan, jossa hankitaan talo, kesämökki, Volvo, pari lasta ja koira.

Liimatainen on koko elämänsä ajan kyseenalaistanut normeja. Sitä vaihdetta ei saa kovin helposti pois päältä silloinkaan, kun elämän suuri rakkaus haluaa sitoutua.

– Olen aina halunnut olla vapaa. Se on määrittänyt kaikkea tekemistäni.

Synnin taakka painaa

Syntiä näytelmässä on erityisesti vanhakantaisten seksuaalisuus- ja parisuhdenormien vastainen rakkaus.

Tasa-arvo on tulilinjalla

Reilu viikko sitten Yle kertoi Savonlinnan taidelukiolaisista , jotka joutuvat pahimmillaan pakenemaan kivisadetta koulumatkoillaan. Syy on se, että heistä jotkut oletettavasti kuuluvat seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin ja paikkakunnalla on ihmisiä, jotka eivät osaa käsitellä asiaa.

Kirsi Marie Liimatainen on itsekin joutunut juoksemaan pakoon, kun tyttöystävän kädestä pitäminen oli äijäporukalle sietämätöntä. Toinen koti on Orivedellä, toinen Berliinissä. Jälkimmäisessä hyökkäykset vähemmistöjä kohtaan ovat koko ajan lisääntyneet.

Liimataisen entisen kotipihan nykyinen asukas halusi mukaan kuvaan. – Olen asunut täällä yli 30 vuotta. Täällä on kaikki mitä tarvitaan, herra totesi ja koitti maanitella Liimataista vieraisille kotiinsa.

Liimataisen mielestä naisten oikeuksia kavennetaan nyt kovalla kädellä. Samalla ovat tulilinjalla myös vähemmistöjen vapaudet. Hänen mielestään on syytä seurata sitä, mitä tapahtuu Puolassa, Unkarissa ja Yhdysvalloissa.

– Nyt kun Yhdysvalloissa on puututtu naisten kehon itsemääräämisoikeuteen , siitä on pieni askel vaikkapa kehotuskieltoon.

– Kristillisten Päivi Räsänen siteeraa Raamattua ja perussuomalaisten Laura Huhtasaari kehottaa kuulijoitaan nousemaan sateenkaariaatetta vastaan. Näen tässä suuren uhan: molemmilla on paljon seuraajia ja sanoista tekoihin on pieni askel.

Liimataisen mielestään on surullista, että valtamedia sen paremmin kuin muutkaan auktoriteetit eivät yksiselitteisesti tuomitse lausuntoja.

Liimatainen on tottunut pitämään puolensa.

Hän on harjoitellut sitä lapsesta lähtien.

Liimataisen mielestä Ukrainan sota näkyy siinä, millaista miehen mallia Suomessa on taas alettu ihannoida. – Se on todella toksinen malli, perinteinen, vahva ja väkivaltainen. Sellainen ajattelu kaventaa myös miesten tilaa.

Hiihtämällä sai paljon anteeksi

– Menin tanhuamaan ystäväni takia, mutta lähdin pian. Se isänmaallisuus ei tuntunut hyvältä. En jää paikkoihin, joissa on huono olo. Tunsin jo lapsena ulkopuolisuutta.

Oma kolo löytyi

Liimatainen on ollut 1980-luvulla tekemässä pioneerityötä vähemmistöjen oikeuksien eteen. – Tampere oli silloin todella pikkuporvarillinen kaupunki. Kulttuurimme oli maan alla, koska ei ollut muuta mahdollisuutta.

– Kun tapasi teatterissa ihmisiä, jotka oli nähnyt gay-klubeilla, he sanoivat, että täällä ei sitten näistä asioista puhuta. Kun olin näyttelijänä 1990-luvulla, niin silloinkin vielä tuottaja sanoi, että en saa kertoa tyttöystävästäni kenellekään.

– Kun olin nuori me luettiin kaikki, mitä gay-kulttuuria koskevaa vain mistään löydettiin, luettiin kaikki Pirkko Saision kirjat. Jos ei ole peilejä missään, minäkuva kärsii, eikä saa voimaa olla oma itsensä, Liimatainen sanoo.

– Kun koulun opettajat saivat tietää, että minulla on suhteita naisten kanssa, niin alkoi kuiskuttelu ja lääppiminen, kädestä kiinni ottaminen. En tiedä yrittikö kukaan hetero käännyttää minua, mutta koko ajan yritettiin pokata.

“Ihmiset ovat mykkyrässä seksuaalisuutensa suhteen”

– Edelleen on ihmisiä, jotka eivät voi kertoa suuntautumisestaan sukulaisille tai työkavereille. Edelleen kohtaamme vähintään mikroaggressioita: mitätöintiä, typeriä kysymyksiä, vaikenemista.

– Ihmiset ovat niin mykkyrässä seksin suhteen. Porno on helppoa, erotiikka on hankalampaa. Todellinen eroottisuus on pelottavaa. Eroottinen vapautuminen kuulostaa omiin korviini paremmalta kuin seksuaalinen. Seksi menee heti pornon suuntaan, enkä diggaa siitä yhtään.