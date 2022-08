Scandinavian Music Group palaa pitkältä tauolta, jonka aikana hajoaminenkin oli vaihtoehto – riita viilensi välit toviksi

Scandinavian Music Group on tehnyt akustisia kiertueita. Kuva on vuodelta 2006.

Bändi jolla ei ole parasta ennen -päivämäärää

– Kyllä tässä on ollut kausia ja aikoja kun sitä on miettinyt, että pitäiskö pillit laittaa pussiin ja onko muiden asioiden aika. Mutta olen tosi iloinen ja onnellinen, että edelleen tehdään, sanoo SMG:n Terhi Kokkonen.

Rock muuttui sävykkäämmäksi musiikiksi

– Kun päästiin siitä, että rock on nuoruuden ja kapinan muoto, niin siinä vaiheessa laski hartiansa, että hetkinen, mehän ollaan ihan lahjakkaita muusikoita ja mehän voidaan tehdä muutakin. Katsottiin kellosta, että virallinen nuoruus on ohi ja nyt me ei enää jakseta, niin sitten me alettiin tehdä paljon sävykkäämpää ja rehellisempää musiikkia, Melasniemi kertoo.