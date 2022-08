Ukrainan sodan yllättävä vaikutus Suomen suurimpaan vientisatamaan – tuonti vetää kuin häkä: "Puuta kulkee nonstoppina"

Osa teollisuuden puunkuljetuksesta on siirtynyt Saimaan kanavalta Suomen suurimpaan vientisatamaan.

Kesän aikana tapahtunut muutos on aiheuttanut pienen tilastollisen erikoisuuden Hamina-Kotkan sataman liikenteeseen.

– Kyse on Ukrainan sodan alun jälkeen tapahtuneista muutoksista. Suomen raaka-ainehankinta erityisesti puupuolella on siirtynyt siihen, että tavaraa tulee meritse enemmän. Suurimpana tuojana on metsäteollisuus, kuvailee tilannetta toimitusjohtaja Kimmo Naski Hamina-Kotkan satamasta.