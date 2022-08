Julkisuuteen vuodettu bilevideo Sanna Marinista kiinnostaa mediaa maailmalla – saavatko pääministerit juhlia, kysyy saksalaislehti Der Tagesspiegel

Politico ja muut videosta kirjoittaneet ulkomaiset tiedotusvälineet keskittyvät jutuissaan pitkälti Marinin juhlinnan herättämään kritiikkiin. Esille on nostettu myös epäilyt joidenkin juhlijoiden huumeviittauksista sekä Marinin vapaa-ajanvietosta aiemmin heränneet kohut.

"Villeistä juhlistaan tunnettu yksi maailman nuorimmista johtajista on jälleen nostattanut kiistelyä sosiaaliseen mediaan vuodetun videon vuoksi", kirjoittaa australialainen news.com-uutissivusto. (siirryt toiseen palveluun)

"Suomen pääministeri Sanna Marin on jälleen joutunut arvostelun kohteeksi, kun video hänen juhlimisestaan vuodettiin sosiaaliseen mediaan", kertoo puolestaan uusiseelantilainen The New Zealand Herald. (siirryt toiseen palveluun)